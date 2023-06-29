Опыт Башкирии в создании модульных лагерей будут перенимать другие регионы страны

В Башкортостане поделились опытом организации летнего отдыха детей в рамках форума регионов. Сегодня прошел семинар в парке «Патриот». Представители разных регионов России посмотрели на быстровозводимые конструкции модульных лагерей. Их возвели по федеральной программе за два месяца.
Башкортостану в числе 15 субъектов-победителей было выделено 123 млн рублей, ещё 23 млн на условиях софинансирования выделили из республиканского бюджета. Опыт республики планируют перенимать и другие регионы России. Башкортостан – третий регион, который принимает семинар по модернизации инфраструктуры детского отдыха.