Опыт Башкирии в создании модульных лагерей будут перенимать другие регионы страны

Мы тоже в скором времени планируем воспользоваться этой федеральной программой, потому что детские оздоровительные лагеря устарели, новых объектов давно не строили. Новые корпуса понравились. Конечно, есть вопросы, касающиеся самого процесса создания модульного лагеря.

Максим Ким, директор детско-юношеской спортивной школы №5 г. Улан-Удэ /Республика Бурятия/