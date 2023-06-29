Опыт Башкирии в создании модульных лагерей будут перенимать другие регионы страны

В Башкортостане поделились опытом организации летнего отдыха детей в рамках форума регионов. Сегодня прошел семинар в парке «Патриот». Представители разных регионов России посмотрели на быстровозводимые конструкции модульных лагерей. Их возвели по  федеральной программе за два месяца.

Башкортостану в числе 15 субъектов-победителей было выделено 123 млн рублей, ещё 23 млн на условиях софинансирования выделили из республиканского бюджета. Опыт республики планируют перенимать и другие регионы России. Башкортостан – третий регион, который принимает семинар по модернизации инфраструктуры детского отдыха.

Мы тоже в скором времени планируем воспользоваться этой федеральной программой, потому что детские оздоровительные лагеря устарели, новых объектов давно не строили. Новые корпуса понравились. Конечно, есть вопросы, касающиеся самого процесса создания модульного лагеря.

Максим Ким, директор детско-юношеской спортивной школы №5 г. Улан-Удэ /Республика Бурятия/
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