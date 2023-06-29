Курбан-байрам на передовой: как отмечают священный праздник участники СВО из Башкирии

Один из главных мусульманских праздников отметили бойцы батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова. Поздравить ребят и прочитать коллективную молитву с военнослужащими приехал духовный наставник Хамза-хазрат.
До обряда жертвоприношения духовный наставник башкирских батальонов Хамза-хазрат проводит коллективную молитву. Бойцы признаются: хоть они и верующие люди, но не все совершали намаз дома. Здесь же, в зоне СВО, каждый приезд имама – долгожданное событие. Готовились к нему и в дни Курбан-байрама. Но по приказу пришлось выдвинуться на передовую. ВСУ не оставляют попыток прорыва наших рубежей. Обряд жертвоприношения хазрат посвящает успешному выполнению боевого задания и благополучному возвращению бойцов.
Большинство бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова сейчас находятся на передовой, стоят в активной обороне на флангах Артемовска. Линия боевого соприкосновения находится отсюда в нескольких километрах. В обряде жертвоприношения принимают участие военнослужащие, которые прибыли в район восстановления боеспособности. Вечером мясо Курбана они доставят на позиции своих сослуживцев.
За три дня, что отмечается Курбан-байрам, Хамза-хазрат планирует проехать по девяти подразделениям, в которых служат наши ребята. 15 жертвенных животных для проведения обряда приобрел и передал в зону СВО верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Такая поддержка нужна и важна, уверен духовный наставник башкирских батальонов. Как и коллективная молитва, цели специальной военной операции объединяют ребят. И не только мусульман.
По словам шаймуратовцев, с тех пор западные страны не только не осудили киевский режим, но и увеличили поставки вооружений – от стрелкового до артиллерии и бронетехники. А сама Украина стала неким полигоном для испытания продукции военно-промышленного комплекса более 50 стран мира. Против России.
Но ни западная техника, ни наемники, которых на Донбассе уже тысячи, не заставят нас отступить, говорят бойцы батальона. Шаймуратовцы повторяют тот же путь, по которому шли герои 112-й Башкавдивизии. И жители каждого освобождённого населенного пункта благодарны им.
Гуманитарную помощь даже на передовой наши батальоны получают регулярно. Продуктами часто делятся с местными жителями. Вот и в Курбан-байрам часть жертвенного мяса передадут нуждающимся. Это по канонам ислама. Другую часть отвезут бойцам на позиции.
По традиции Курбан-байрам отмечают три дня, и за это время духовные наставники башкирских батальонов планируют посетить наши подразделения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.