В Башкирии усилили контроль за производством слабоалкогольной продукции

В Башкирии усилили контроль за производством пива и сидра. Соответствующий закон приняли депутаты Государственного собрания - Курултая.

По информации пресс-службы Госсобрания Башкирии, республиканский парламент принял в первом чтении законопроект, который поможет обеспечить безопасность продаваемых в Башкирии сидра, пива, пивных напитков, медовухи и пуаре. Соблюдение требований к маркировке будет контролироваться властями региона.