До старта Летних игр сурдлимпийцев в Уфе осталось меньше месяца

Российские атлеты с нарушением слуха, которых не допустили на игры в Бразилию, выступят в Уфе. В столице республики с 23 июля по 2 августа пройдет крупное спортивное событие – Летние игры сурдлимпийцев.

В эти дни спортсмены из России и дружественных стран будут бороться за медали в 21 дисциплине спорта глухих. Сейчас идет подготовка к соревнованиям. На играх будут задействованы 50 сурдопереводчиков и 200 волонтеров.