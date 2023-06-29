До старта Летних игр сурдлимпийцев в Уфе осталось меньше месяца

Российские атлеты с нарушением слуха, которых не допустили на игры в Бразилию, выступят в Уфе. В столице республики с 23 июля по 2 августа пройдет крупное спортивное событие – Летние игры сурдлимпийцев.
В эти дни спортсмены из России и дружественных стран будут бороться за медали в 21 дисциплине спорта глухих. Сейчас идет подготовка к соревнованиям. На играх будут задействованы 50 сурдопереводчиков и 200 волонтеров.
Напомним, ранее в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание трехстороннего соглашения о проведении этих стартов. В Уфе соревнования пройдут на базе 13 спортивных объектов.