В Башкирии судебные приставы прошли экзамен на право ношения зеленого берета

Сотрудники Управления службы судебных приставов по Башкортостану прошли испытания на право ношения зеленого берета. Мероприятие является первым этапом всероссийского конкурса, который пройдет в Москве этой осенью.

В первой части состязаний задания были теоретические. Судебные приставы со всей республики показали знания тактико-технических характеристик оружия и сдали нормативы по сборке и разборке автомата и пистолета. Оценивалась и физическая подготовка приставов.

Марш-бросок на 10 километров, подъем в гору гусиным шагом, ползание по-пластунски, когда приходится нести на себе коллегу – нагрузки сложные и даже опасные. Однако позволяют выявить сильнейших.

По итогам испытаний лучшие сотрудники представят Башкортостан на конкурсе в Москве.

Уфимская волна
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