В Башкирии ужесточили приговор наркосбытчику

Верховный суд РБ ужесточил наказание жителю Башкирии, который ранее был приговорен к 9 годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Ишимбайской межрайонной прокуратуры.
Инцидент произошел в апреле прошлого года. В Ишимбае мужчина купил через Интернет наркотики, чтобы распространять их через тайники-закладки. В скором времени его задержали полицейские, которые изъяли 37 свертков с запрещенным веществом.
Подсудимый не признал вину в совершении преступления, оспаривая квалификацию содеянного. В результате суд усилил назначенное наказание до 10 лет 6 месяцев лишения свободы.