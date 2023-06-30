В Башкирии ужесточили приговор наркосбытчику

Верховный суд РБ ужесточил наказание жителю Башкирии, который ранее был приговорен к 9 годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Ишимбайской межрайонной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. В Ишимбае мужчина купил через Интернет наркотики, чтобы распространять их через тайники-закладки. В скором времени его задержали полицейские, которые изъяли 37 свертков с запрещенным веществом.