В БГМУ начала работу школа по молекулярной аллергологии

В Башкирском медицинском университете начала работу школа по молекулярной аллергологии во главе с выдающимся ученым. В течение двух дней специалисты Башкортостана с московскими и австрийскими коллегами будут обмениваться опытом, обсуждать новые механизмы и перспективы в диагностике и терапии пациентов с аллергией.

Медики делились своими наработками, затем большую часть дня займут практические занятия. Мероприятие проводится БГМУ совместно с Первым МГМУ имени Сеченова, а также с Венским медицинским университетом. Участие в обучение принимает австрийский ученый, профессор Рудольф Валента. Врач-аллерголог, один из самых известных в мире специалистов в этой области. Более 20 лет жизни он посвятил изучению молекулярной аллергологии.

Мы работаем над новыми методами лечения. У нас есть персонифицированная вакцинация людей. Исходя из их типа аллергии, симптомы снижаются до 50 процентов. С российскими коллегами мы работаем и в плане профилактики. В разных регионах разные виды аллергии, для этого мы работаем над различными методами исследований.

Рудольф Валента, профессор Венского медицинского университета
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