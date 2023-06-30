В БГМУ начала работу школа по молекулярной аллергологии

Мы работаем над новыми методами лечения. У нас есть персонифицированная вакцинация людей. Исходя из их типа аллергии, симптомы снижаются до 50 процентов. С российскими коллегами мы работаем и в плане профилактики. В разных регионах разные виды аллергии, для этого мы работаем над различными методами исследований.

Рудольф Валента, профессор Венского медицинского университета