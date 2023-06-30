В БГМУ начала работу школа по молекулярной аллергологии

В Башкирском медицинском университете начала работу школа по молекулярной аллергологии во главе с выдающимся ученым. В течение двух дней специалисты Башкортостана с московскими и австрийскими коллегами будут обмениваться опытом, обсуждать новые механизмы и перспективы в диагностике и терапии пациентов с аллергией.
Медики делились своими наработками, затем большую часть дня займут практические занятия. Мероприятие проводится БГМУ совместно с Первым МГМУ имени Сеченова, а также с Венским медицинским университетом. Участие в обучение принимает австрийский ученый, профессор Рудольф Валента. Врач-аллерголог, один из самых известных в мире специалистов в этой области. Более 20 лет жизни он посвятил изучению молекулярной аллергологии.