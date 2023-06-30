В Башкирии в квартире обнаружили труп мужчины

От чего именно погиб местный житель, станет ясно по результатам судмедэкспертизы, предварительно, следов насильственной смерти не обнаружено. На прошлой неделе мужчину видели на улице. Известно, что дома были найдены бутылки из-под алкоголя, сообщает ИА "Башинформ".