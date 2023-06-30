В Башкирии в квартире обнаружили труп мужчины

В Туймазинском районе Башкирии с собственной квартире было найдено тело 46-летнего мужчины. Труп был обнаружен 26 июня, но скончался мужчина за несколько дней до обнаружения.
От чего именно погиб местный житель, станет ясно по результатам судмедэкспертизы, предварительно, следов насильственной смерти не обнаружено. На прошлой неделе мужчину видели на улице. Известно, что дома были найдены бутылки из-под алкоголя, сообщает ИА "Башинформ".
В настоящее время правоохранители устанавливают причины и детали случившегося.