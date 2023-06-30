В Башкирии в жутком ДТП погибла молодая воспитательница

Близкие погибшей рассказали, что женщина проживала со своим супругом в Нижневартовске. Ее коллеги отмечают, что у нее был талант педагога. В Башкирию супруги приехали, чтобы навестить бабушку. У пары есть двое детей, но, к счастью, в тот роковой вечер в автомобиле их не было.