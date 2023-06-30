В Башкирии в жутком ДТП погибла молодая воспитательница

Появились подробности смертельного ДТП в Благовещенском районе Башкирии. Как сообщает КП-Уфа, одной из погибших оказалась 31-летняя воспитатель детсада.
Близкие погибшей рассказали, что женщина проживала со своим супругом в Нижневартовске. Ее коллеги отмечают, что у нее был талант педагога. В Башкирию супруги приехали, чтобы навестить бабушку. У пары есть двое детей, но, к счастью, в тот роковой вечер в автомобиле их не было.
Напомним, смертельное столкновение произошло вечером 27 июня на 41-м километре автодороги «Уфа-Янаул». По предварительным данным, 18-летний местный житель за рулем ВАЗ-2106, выезжая с проселочной дороги на главную, не уступил Mazda 6, и столкнулся с ней. В итоге водитель отечественной легковушки и пассажирка иномарки получили очень тяжелые увечья и скончались до прибытия скорой помощи. 14-летний пассажир ВАЗ и водитель Mazda 6 тоже получили травмы.
Фото: Соцсети.