В Башкирии мать семерых детей напала на сожителя с ножом

В Уфе перед судом предстала местная жительница. Женщину обвинили в нападении на сожителя.
По версии следствия, возлюбленные находились на кухне, когда между ними вспыхнула ссора. В руках женщины был нож. Она несколько раз ударила им сожителя в живот. Травмы оказались смертельными.
В суде женщина сообщила, что никакого конфликта не было. В доме находились сожители и семь детей. Возлюбленные готовили на кухне. Женщина резала мясо, а мужчина решил обнять её со спины. От неожиданности уфимка резко повернулась, а нож ранил мужчину. При этом дети сообщили, что мама в злополучный вечер была пьяна.
По данным экспертизы у потерпевшего имелось одно проникающее колото-резанное ранение. В указанном ранении имеется два раневых канала длиной 8 и 12 см соответственно. Так же есть два повреждения, что говорит о двойном воздействии. Для нанесения такого ранения требуется достаточная физическая сила. В итоге суд признал мать семерых детей виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.