В Башкирии мать семерых детей напала на сожителя с ножом

По данным экспертизы у потерпевшего имелось одно проникающее колото-резанное ранение. В указанном ранении имеется два раневых канала длиной 8 и 12 см соответственно. Так же есть два повреждения, что говорит о двойном воздействии. Для нанесения такого ранения требуется достаточная физическая сила. В итоге суд признал мать семерых детей виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.