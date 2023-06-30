Жительница Уфы не хотела отдавать детей и избила сотрудницу полиции

В Уфе перед судом предстала местная жительница, которую обвинили в избиении сотрудницы полиции.

Оказалось, женщина неоднократно были лишена родительских прав в отношении двух детей 14 и 7 лет. Малыши были переданы на воспитание бабушке. В январе выяснилось, что 7-летнему ребёнку потребовалась экстренная госпитализация и временное размещение в социальном учреждении.

На указанный адрес за детьми прибыли сотрудники полиции. Не желая отдавать малышей, женщина напала на сотрудницу полиции – она схватила её за волосы и повалила на пол.