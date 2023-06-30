В Бурзянском районе Башкирии открыли новую мечеть

В деревне Иргизлы Бурзянского района открыли новую мечеть. Сельчане в этот день отметили 270-летие деревни. В честь праздничных событий прошел концерт под открытым небом с участием звезд башкирской эстрады.

Звуки азана теперь часто будут слышать жители деревни Иргизлы. Новая мечеть открыла свои двери благодаря местным жителям и активистам. По мере возможности в строительство одни вложились материально, другие сами работали на площадке.

Открылся мусульманский храм благодаря проекту «Атайсал – помощь малой родине». Инициатором возведения стала уроженка села, министр культуры Башкортостана. Также Амина Шафикова вручила подарки клубу и местным хореографическим коллективам – музыкальную аппаратуру и сценические костюмы.

Жители Иргизлов празднуют сразу два события – селу в этом году исполнилось 270 лет. Одну из самых отдаленных деревень Бурзянского района основали строители медеплавильного завода. Промышленные предприятия прекратили работу, но жители не покинули живописный край. В селе дружно проживают люди разных национальностей. О достопримечательностях села подробно могут рассказать даже самые маленькие его жители.