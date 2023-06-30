В Башкирии пьяный водитель на элитном внедорожнике сбил ограждение, наехал на дерево и скрылся

В Туймазах пьяный водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на дорожный знак, после чего врезался в ограждение, в дерево и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.
Правоохранители после происшествия обнаружили автомобиль на улице Комарова без водителя. Транспорт поместили на штрафстоянку. По горячим следам злоумышленника не удалось задержать, однако через пару дней он объявился сам. Им оказался 48-летний житель города Октябрьский. Сначала он заявил, что в момент ДТП его не было в машине, но после изучения видеоматериалов перестал отрицать вину и во всем сознался.
На мужчину завели два административных дела. За последнее нарушение суд приговорил мужчину к лишению водительских прав на 1 год.
Фото: ГИБДД по РБ.