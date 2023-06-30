В Башкирии пьяный водитель на элитном внедорожнике сбил ограждение, наехал на дерево и скрылся

Правоохранители после происшествия обнаружили автомобиль на улице Комарова без водителя. Транспорт поместили на штрафстоянку. По горячим следам злоумышленника не удалось задержать, однако через пару дней он объявился сам. Им оказался 48-летний житель города Октябрьский. Сначала он заявил, что в момент ДТП его не было в машине, но после изучения видеоматериалов перестал отрицать вину и во всем сознался.