В Башкирии с начала года задержали более шести тысяч пьяных водителей

Более шести тысяч нетрезвых водителей задержаны в республике в 2023 году. 800 из них – повторно. Пьяная езда – не только штрафы и лишения водительских прав, но и ДТП, в которых люди травмируются и погибают. Почему правилами не стоит пренебрегать и чем может закончиться пьяное вождение?

В Туймазах нетрезвый водитель белого Land Cruiser совершил наезд на дорожный знак, снёс металлическое ограждение и врезался в дерево. С места ДТП скрылся, по позже сам пришел в отделение полиции.

А это уже Баймак. Погоня и задержание автовладельца. Во время преследования сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять по колесам. Содержание алкоголя в крови превышало норму более чем в десять раз.

ДТП со смертельным исходом произошло в Зианчуринском районе. 60-летний автовладелец со своим пьяным товарищем отправились в магазин за добавкой.

И это лишь малая часть происшествий, виновником которого становится алкоголь. Пьяный за рулем – источник повышенной опасности. Даже совершенно уверенного в себе водителя в пьяном виде может потянуть на «подвиги».

В лучшем случае такая езда приведет к легкому повреждению авто, в худшем –к смерти водителя, попутчиков или того, кто нечаянно окажется под колесами автотранспорта.

По данным ГИБДД, за пять месяцев текущего года зарегистрировано почти 1200 ДТП, в которых травмированы более 1400 и погибли 104 человека. Каждый 13-й водитель, совершивший ДТП, находился под воздействием алкоголя или отказался от медицинского освидетельствования.