В Башкирии с начала года задержали более шести тысяч пьяных водителей

Более шести тысяч нетрезвых водителей задержаны в республике в 2023 году. 800 из них – повторно. Пьяная езда – не только штрафы и лишения водительских прав, но и ДТП, в которых люди травмируются и погибают. Почему правилами не стоит пренебрегать и чем может закончиться пьяное вождение?
В Туймазах нетрезвый водитель белого Land Cruiser совершил наезд на дорожный знак, снёс металлическое ограждение и врезался в дерево. С места ДТП скрылся, по позже сам пришел в отделение полиции.
А это уже Баймак. Погоня и задержание автовладельца. Во время преследования сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять по колесам. Содержание алкоголя в крови превышало норму более чем в десять раз.
ДТП со смертельным исходом произошло в Зианчуринском районе. 60-летний автовладелец со своим пьяным товарищем отправились в магазин за добавкой.
И это лишь малая часть происшествий, виновником которого становится алкоголь. Пьяный за рулем – источник повышенной опасности. Даже совершенно уверенного в себе водителя в пьяном виде может потянуть на «подвиги».
В лучшем случае такая езда приведет к легкому повреждению авто, в худшем –к смерти водителя, попутчиков или того, кто нечаянно окажется под колесами автотранспорта.
По данным ГИБДД, за пять месяцев текущего года зарегистрировано почти 1200 ДТП, в которых травмированы более 1400 и погибли 104 человека. Каждый 13-й водитель, совершивший ДТП, находился под воздействием алкоголя или отказался от медицинского освидетельствования.
Езда в нетрезвом состоянии до добра не доводит. Это известно, пожалуй, всем. Но, каждый уверен, что "пронесет". В итоге страдают все: и виновники, и жертвы, и их семьи. Садиться за руль в нетрезвом состоянии категорически запрещено. И это правило, ценой которому может стать чья-то жизнь.