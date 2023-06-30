Стало известно состояние детей, которых в Башкирии покусали пчёлы

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о состоянии двух мальчиков, на которых напали пчёлы.

Напомним, 26 июня в селе Ахмерово два ребёнка отправились на поляну без родителей. На мальчиков напали пчёлы. К счастью, детей удалось оперативно доставить в реанимацию детской больницы Стерлитамака. С конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы мальчиков было удалено около 465 жал.