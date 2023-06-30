В Уфе спасли пожилую пару, которая заблудилась в лесу

62-летний мужчина и 60-летняя женщина по совету знакомой отправились пешком из Шакши в Базилевку. Они решили, что по дороге смогут собрать ягод и сократить путь. Вскоре им стали попадаться заболоченные места. Когда пенсионеры поняли, что заблудились, они обратились за помощью в экстренные службы.