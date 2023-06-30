В Уфе осудили бывшего солиста ансамбля за сбыт наркотиков

В Уфе суд вынес приговор бывшему солисту известного башкирского ансамбля. Мужчина и трое его сообщников признаны виновными в сбыте наркотических веществ.

По информации прокуратуры Башкирии, в период с мая по октябрь 2021 года мужчины устроились курьерами-закладчиками в интернет-магазине по продаже наркотиков. Преступники делали закладки наркотиков на территории башкирской столицы и других районов региона.