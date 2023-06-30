В Уфе продолжается благоустройство территории у Теплого озера

В башкирской столице продолжается благоустройство территории у Теплого озера. Информацией поделился мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
В настоящее время на территории стартовал второй этап благоустройства. По словам Ратмира Мавлиева, предстоит еще много работы, что в конечном итоге представит очень интересный проект.
Рабочие должны будут уложить деревянные пешеходные дорожки, обустроить зону пляжа, смотровые площадки и площадку для выгула собак. Также в рамках благоустройства проведут кронирование деревьев, установят сваи и горизонтальные соединения.