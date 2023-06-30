В Башкирии некоторые жители смогут бесплатно пользоваться платными парковками

В Башкирии часть граждан смогут не оплачивать за платные парковки. В Правительстве республики подготовили соответствующий документ.

Согласно документу, право получат ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды и перевозящие их граждане. Кроме того, данным правом наделят водителей автомобилей с электродвигателями и одного родителя многодетной семьи.