В Башкирии некоторые жители смогут бесплатно пользоваться платными парковками

В Башкирии часть граждан смогут не оплачивать за платные парковки. В Правительстве республики подготовили соответствующий документ.
Согласно документу, право получат ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды и перевозящие их граждане. Кроме того, данным правом наделят водителей автомобилей с электродвигателями и одного родителя многодетной семьи.
Житель, который будет наделен этим правом, должен иметь прописку в Башкирии и являться гражданином Российской Федерации. В противном случае льгота не будет действовать.