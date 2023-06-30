В Уфе планируют построить продолжение улицы Айской

Данный проект был утвержден еще в марте текущего года. Продолжение улицы должно пройти между ЖК «Иремель» и «Московский». С Менделеева новый участок Айской соединят возле школы №19.

Согласно проекту, по новой дороге можно будет доехать с улицы Менделеева до проспекта Салавата Юлаева, а потом – до проспекта Октября. По задумке авторов, в результате разгрузятся от заторов улицы Менделеева и Бакалинская.