Радий Хабиров посетил площадку боевого слаживания добровольческого полка «Башкортостан»

Вручение знамени бойцам мотострелкового полка «Башкортостан» ознаменовалось как день рождения подразделения. Глава республики Радий Хабиров посетил площадку боевого слаживания в Самарской области. Руководитель Башкортостана принял участие в торжественном мероприятии и пообщался с бойцами.
Вручение полкового знамени – важнейший воинский ритуал, по сути, день рождения полка. В торжественной обстановке руководитель региона вручил командиру боевое знамя подразделения и пожелал личному составу успешно выполнить все поставленные задачи.
Командир полка поблагодарил руководство республики за содействие в формировании добровольческого подразделения, а также поддержку в обеспечении личного состава всем необходимым. Благословили бойцов и священнослужители. Воинам предстоит подготовка здесь и серьезная проверка на передовой. Чтобы достойно ее пройти, они активно работают. Каждое подразделение тренируется в своей зоне: батальоны, штурмовой отряд, вся артиллерия, зенитно-ракетная, танковая батарея. Боеприпасов хватает, докладывает главе республики командир с позывным «Москва».
Инженерно-тактическую, стрелковую и медицинскую подготовку, обучение работе с беспилотниками ведут опытные инструкторы, у них есть боевой опыт участия в специальной военной операции. Бойцы проводят на полигоне по 10 часов.
С инициативой создания разных подразделений с объединением в мотострелковый полк «Башкортостан» выступили ветераны боевых действий в начале 2023. Глава республики предложение поддержал. Сейчас полк практически сформирован. Здесь бойцы проходят обучение тактической медицине, оказанию первой помощи при различных видах ранений.
Подготовку держит под контролем Радий Хабиров. Глава приезжал в Самарскую область в начале июня. Лично выслушал пожелания бойцов, возникающие вопросы решались и решаются оперативно. Регулярно приезжают специалисты из республики. Возвели казармы, организовали бытовые условия. Радий Хабиров и в этой поездке общается с бойцами, напрямую спрашивает, все ли в порядке, поддерживают ли связь с родными. Может быть, у близких есть проблемы, которые нужно помочь решить.
Бойцы по-мужски не жалуются. Но если вдруг нужна медпомощь, то за ней есть куда обратиться. В расположении полка есть медсанчасть. Радий Хабиров пообщался с врачами, которые по поручению главы республики приехали сюда для проведения углубленной диспансеризации. Медицинское обследование уже прошли более 1200 бойцов.
Глава республики поблагодарил медработников за работу и профессиональный подход, поручил министру здравоохранения республики Айрату Рахматуллину отметить специалистов, которые находятся в расположении полка «Башкортостан». Им приходится на ходу оказывать помощь. А это так важно сегодня – заботиться и поддерживать тех, кто решил встать на защиту Отечества добровольно.
Руководитель региона вручил памятные подарки именинникам и пожелал вернуться домой живыми.