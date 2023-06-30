Радий Хабиров посетил площадку боевого слаживания добровольческого полка «Башкортостан»

Вручая боевое знамя, хочу сказать, что это большая ответственность – служить в мотострелковом полку «Башкортостан». Поэтому выражаю надежду, что вы с честью выполните свой долг. Республика будет с вами на всех этапах вашей службы. Сейчас мы здесь. Когда вы отправитесь на передовую, мы тоже там будем. Если сейчас нужно чем-то помочь, мы это сделаем. Рассчитывайте на помощь нашей республики. У всех вас есть родные и близкие – родители, жёны, дети. Наша задача – заботиться о них. Всё время, пока вы воюете, мы будем рядом с вашими семьями. Твёрдо вам это обещаю.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан