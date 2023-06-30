Президент Курчатовского института прочел лекцию в УГНТУ

Президент Научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» провел лекцию для студентов УГНТУ. В ходе встречи Михаилу Ковальчуку было присвоено звание почетного профессора Уфимского государственного нефтяного технического университета.
Выступление было посвящёно науке и тому, какой вклад должны сделать молодые учёные. Физик отметил, что во времена Советского Союза был накоплен богатый багаж. Сейчас важно развивать технологии. Важно брать во внимание существующие возможности и ориентироваться на условия и глобальные вызовы. Например, в солнечной Якутии установлены электростанции, которые работают от света и преобразуют его в энергию.
Помогает сегодня в развитии программа «Приоритет-2030». Проект направлен на повышение научно-образовательного потенциала университетов и организаций, а также обеспечение их социально-экономического участия в жизни страны. Благодаря подобным программам молодеет и общество учёных.