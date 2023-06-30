В Уфе спасатели проводят рейды по несанкционированным пляжам

За июнь этого года в Башкортостане утонуло более 25 человек. Всего за полгода вода унесла жизни 65 человек, шесть из которых – дети. К слову, в прошлом году за этот же период погибших на воде было в пять раз меньше. К чему приводит купание в несанкционированных пляжах и как ведется борьба с нарушителями?

На этом диком пляже едва не утонул 21-летний парень. По словам очевидцев, молодой человек не рассчитал свои силы и на глубине стал уходить под воду. На помощь пришли очевидцы и спасатели, которые дежурили неподалеку, на санкционированном пляже. К слову, до него юноша не дошел буквально 500 метров.

Спасатели оказали первую помощь пострадавшему и передали прибывшим медикам. Предположительно, парень был нетрезв. К сожалению, спасаются не все. Накануне в реках Селеук и Зилаир утонули двое. Тела мужчин 68 и 34 лет нашли очевидцы. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Почти все случаи произошли на несанкционированных пляжах – там, где не проверено дно, нет спасателей и безлюдно. Во избежание трагедий регулярно проводятся рейды. С горожанами ведутся беседы, раздаются памятки. В особых случаях составляются протоколы об административном нарушении.

В 2023 году в Уфе организовано 10 официальных мест для купания. Всего в республике 142 санкционированных пляжа. В каждом из них водолазами исследована береговая зона, устроены места для отдыха и дежурят спасатели, которые придут на помощь, если она понадобится.