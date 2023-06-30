В Уфе почти 1,5 тыс. студентов-медиков получили дипломы

Сегодня в бальных платья и строгих костюмах, а завтра в белых халатах. В Уфе почти 1,5 тысячи студентов-медиков получили дипломы о высшем образовании. 184 человека окончили университет с отличием.
Выпускной прошел в спорткомплексе «Уфа-Арена». Обещание спасать человеческие жизни до конца и несмотря ни на что. Новоиспеченные медики дали клятву врача.
Здесь и представители 57 зарубежных стран. Они также стали специалистами в стенах башкирского вуза. Многие из них проявили себя не только в учебе, но и в научной, общественной, творческой и спортивной сферах жизни университета.