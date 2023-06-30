В Башкирии прошел турнир по бейсболу памяти Владислава Маклакова

В центре внимания в бейсболе всегда дуэли питчера – игрока, который бросает мяч, и баттера – того, кто отбивает его битой. За спиной баттера сидит кетчер – игрок с ловушкой. Его задача – поймать мяч, если по нему не нанесли удар битой. Если баттер отбивает мяч в поле, это дает ему право перебежать на базу. Как только он займет первую базу, другой игрок становится новым нападающим.