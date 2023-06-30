В Башкирии прошел турнир по бейсболу памяти Владислава Маклакова

В Уфимском районе, в деревне Николаевка, прошёл традиционный турнир по бейсболу памяти заслуженного тренера России Владислава Маклакова. Конкуренцию башкирским коллективам составили команды из Москвы, Сыктывкара и Екатеринбурга.
Живая атмосфера на поле, на трибунах – поддержка болельщиков песнями и кричалками. Стадион, расположенный в деревне Николаевка Уфимского района, единственный на всю республику. Сейчас на нем занимаются две команды – «Башкирия» и «Башкирия-2». Название команд остается неизменным со дня основания.
Основателем династии по праву можно считать Владислава Вениаминовича Маклакова – заслуженного работника физической культуры, тренера России по софтболу, который внес огромный вклад в развитие спорта в Уфимском районе. Он создал мужскую команду по бейсболу, а из сельских девушек – команду по софтболу, которая успешно выступала на российских и зарубежных соревнованиях. Это были не только команды мастеров, но и одна из лучших в республике школ.
До 2022 года в республике не было даже поля для игры. Но сейчас ситуация меняется: сыновья Владислава Маклакова решили возродить бейсбол в республике. И вот уже второй год проводят турнир. Организаторы приглашают на мероприятие коллективы из Москвы, Сыктывкара и Екатеринбурга.
В центре внимания в бейсболе всегда дуэли питчера – игрока, который бросает мяч, и баттера – того, кто отбивает его битой. За спиной баттера сидит кетчер – игрок с ловушкой. Его задача – поймать мяч, если по нему не нанесли удар битой. Если баттер отбивает мяч в поле, это дает ему право перебежать на базу. Как только он займет первую базу, другой игрок становится новым нападающим.
Сергей и Виктор Маклаковы воспитали несколько поколений софтболисток. В зимний период тренировки проходят в небольшом зале. Но это скорее вынужденная мера. Так как для полноценных занятий требуется пространство. Сейчас тренировки проходят в деревне в Николаевке, Подымалово и в селе Нурлино.
Команда «Башкирия», среди участников которой и президент федерации Сергей Маклаков, стала абсолютными победителями турнира. На втором месте расположился коллектив «Башкирия-2», ну а тройку замкнули «Росомахи» из Москвы.