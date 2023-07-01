В Башкирии два ребёнка едва не утонули

30 июня отдых семьи в Салаватском районе едва не закончился трагедией. На водоёме недалеко от села Малояз двое детей заплыли далеко от берега, а обратно к суше вернуться не смогли. К счастью, девочку и мальчика заметили спасатели, которые вовремя эвакуировали ребят на берег.