Следком России расследует убийство на каменоломне в Башкирии

Следственный комитет России намерен расследовать убийство на каменоломне в Башкирии. К руководителю ведомства Александру Бастрыкину обратилась жена подозреваемого в преступлении.

Фото №1 - Следком России расследует убийство на каменоломне в Башкирии

В отношении жителя Башкирии было возбуждено уголовное дело. Мужчину считают виновным в смерти младшего брата его супруги. При этом сама женщина сообщает о необоснованном подозрении. Она рассказала о давлении на мужа и процессуальных нарушениях со стороны следствия.

Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела, собранном объеме доказательственной базы согласно доводов заявительницы. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате органа.

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