Следком России расследует убийство на каменоломне в Башкирии

Следственный комитет России намерен расследовать убийство на каменоломне в Башкирии. К руководителю ведомства Александру Бастрыкину обратилась жена подозреваемого в преступлении.

В отношении жителя Башкирии было возбуждено уголовное дело. Мужчину считают виновным в смерти младшего брата его супруги. При этом сама женщина сообщает о необоснованном подозрении. Она рассказала о давлении на мужа и процессуальных нарушениях со стороны следствия.