Сотрудников Минздрава учат быстрее реагировать на обращения жителей

Все задания были организованы в виде своеобразной игры. Участники делились на команды и вместе решали поставленные задачи. Сессия была посвящена теме взаимодействия с запросами граждан. Так, например, за сутки на специалиста Минздрава в среднем приходится около десяти обращений, которые касаются качества оказания медицинских услуг, записей на прием и не только.