В Башкирии продолжается заготовка сена и сенажа

Кормозаготовка в разгаре. Аграрии Башкортостана в хозяйствах закладывают сено и сенаж. Траву скосили на площади 111 тысяч гектаров.

 Заготовлено 29 тысяч тонн сена и около 255 тысяч тонн сенажа. В лидерах –Чекмагушевский, Аургазинский и Стерлитамакский районы. На 40% завершена заготовка сенажа в Чишминском районе.

В хозяйстве содержится 750 голов КРС, из них 330 – дойных. Здесь производят более четырех тонн молока в сутки. Хозяйство заинтересовано в наращивании поголовья. Для этого необходимо правильно кормить скот.

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