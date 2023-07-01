В Башкирии продолжается заготовка сена и сенажа

Кормозаготовка в разгаре. Аграрии Башкортостана в хозяйствах закладывают сено и сенаж. Траву скосили на площади 111 тысяч гектаров.
Заготовлено 29 тысяч тонн сена и около 255 тысяч тонн сенажа. В лидерах –Чекмагушевский, Аургазинский и Стерлитамакский районы. На 40% завершена заготовка сенажа в Чишминском районе.
В хозяйстве содержится 750 голов КРС, из них 330 – дойных. Здесь производят более четырех тонн молока в сутки. Хозяйство заинтересовано в наращивании поголовья. Для этого необходимо правильно кормить скот.