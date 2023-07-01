В Уфе открылся первый в 2023 году башкирский дворик

Первым сданным в этом году объектом по программе «Башкирские дворики» стала придомовая территория жилых зданий расположенных по адресам: Левитана, 8 и Ухтомского,11 в Демском районе. Работы там полностью завершены.

Площадь общественного пространства, которое серьезно преобразилось, превышает 11 тысяч квадратных метров. Строители полностью заменили бордюры, уложили новый асфальт, установили дополнительные опоры наружного освещения. У детворы появились две детские и одна спортивная площадки.

Не только дети довольны реконструкцией двора, результат очень порадовал автолюбителей. Количество парковочных мест в результате ремонта увеличили с 12 до 73. Программа «Башкирские дворики» стартовала в 2019 году по инициативе Радия Хабирова и сразу же показала свою эффективность и востребованность.