Как в Уфе отметили День ветеранов боевых действий

Сегодня в России отмечается День ветеранов боевых действий. Праздник неофициальный, несмотря на это, он ежегодно собирает тысячи военнослужащих, которые защищали рубежи Родины в горячих точках.

На мемориальных плитах – немало знакомых фамилий. Многих из них Дмитрий Глушко знал еще в обычной гражданской жизни. А вот героями они стали на фронте, погибнув в бою. Ежегодно вместе с сослуживцами гвардии старший сержант ВДВ приходит к мемориалу, чтобы почтить память павших.

Однако в этом году в строю ветеранов пополнение. К участникам Афганской и Чеченских войн добавились герои спецоперации. Александр Эйснер служил в батальоне Шаймуратова, однако после тяжелого ранения его комиссовали.

День ветеранов боевых действий 1 июля отмечают неофициально. Дата не привязана к какому-либо конкретному вооруженному конфликту. Идея этого праздника – объединить всех, кто защищал страну в горячих точках.

В разных точках столицы ветераны возлагали цветы к мемориалам, посвященным защитникам Отечества. В парке Первомайский ко всему прочему организовали патриотический праздник. На одной из площадок сами ветераны состязались друг с другом в скоростной сборке-разборке автомата.

А вот на другой площадке женщины устроили мастер-класс по плетению маскировочных сетей, которые сейчас активно отправляют на спецоперацию. На СВО, кстати, немало тех, у кого за плечами войны на Северном Кавказе и в Афганистане.