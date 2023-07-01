В Уфе стартовал чемпионат России по роллер-спорту

В Уфе стартовал чемпионат России по роллер-спорту в дисциплинах фристайл-слалома.Это когда спортсмен на роликовых коньках под музыку выполняет различные элементы: на скорость, по одному и в парах.

Для роллеров этот турнир – главный старт сезона. Состязания продлятся три дня. Самой многочисленной командой на чемпионате представлены сборные Санкт-Петербурга, Омской области и Республики Башкортостан.