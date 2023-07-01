В Уфе прошла XII Летняя спартакиада

Торговцы и поставщики услуг выступают за здоровый образ жизни. В Уфе прошла XIIЛетняя спартакиада. Участие в ней приняли региональные организации профсоюзов.

Всего на спортивной площадке собралось порядка 200 участников, которые представляли семь команд. Соревнования проводились в нескольких дисциплинах: дартс, мини-футбол, перетягивание каната.