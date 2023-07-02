В Уфе расширили список домов, подлежащих сносу

В башкирской столице расширили список домов, которые предполагается снести для строительства продолжения улицы Галле. В октябре прошлого года руководитель администрации Уфы Ратмир Мавлиев утвердил список.
В настоящее время в утвержденный список внесли изменения. Сносу будут подлежать дома по адресам:
- Мурманская, 24, 22, 19, 16, 26, 5;
- Комсомольская, 42, 46, 46а;
- Бессонова, 42а, 44;
- Оборонная, 8, 9, 11, 13а, 15, 7, 13, 6, 7д, 7в, 33, 6а, 2м, 296, 27а, 276, 7з, 7/2, 17, 66;
- Казанская, 28, 32, 34, 42, 39, 29, 43, 41, 37, 40, 38, 36, 33, 30, 36а, 38а;
- Районная, 138, 138а, 184, 142, 1406, 140а, 140;
- имени города Галле, 8а, 8, 10;
- переулок Оборонный, 2, 3, 1, 12, 10, 6, 8;
- Северная, 2а, 11.
Напоминаем, в результате строительства продолжения улицы, дорога примкнет к улице Менделеева.