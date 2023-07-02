В Башкирии появится новый НИИ по изучению башкирской лошади

В республике планируют создать НИИ по изучению лошадей башкирской породы. На портале правовой информации опубликован указ Главы Башкирии Радия Хабирова.

Согласно документу, учреждение будет организовано как автономная некоммерческая организация. Учредителями НИИ станут министерства культуры, сельского хозяйства и образования.