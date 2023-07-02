В Башкирии появится новый НИИ по изучению башкирской лошади

В республике планируют создать НИИ по изучению лошадей башкирской породы. На портале правовой информации опубликован указ Главы Башкирии Радия Хабирова.

Фото №1 - В Башкирии появится новый НИИ по изучению башкирской лошади

Согласно документу, учреждение будет организовано как автономная некоммерческая организация. Учредителями НИИ станут министерства культуры, сельского хозяйства и образования.

Контроль за исполнением указа возложен на вице-премьера и министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова. В настоящее время научно-исследовательский институт должен разработать и предоставить устав. 

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