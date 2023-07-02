В Уфе на две недели ограничат участок на пересечении улиц Цюрупы и Октябрьской Революции

В башкирской столице временно ограничат движение на пересечении улиц Цюрупы и Октябрьской Революции. По информации уфимской администрации, ограничение связано с реконструкцией.

Напомним, в настоящее время идет реконструкция улицы Октябрьской Революции и периодически перекрывают различные участки дорог для проведения ремонта. С 3 по 17 июля будет ограничено движение на крайней левой полосе в каждом направлении.