В Уфе появятся пять новых многоэтажных домов

В районе Черниковка появятся пять новых высотных зданий. Планируется построить один 20-этажный дом и еще четыре 16-этажных.
Дома построят в квартале, ограниченном улицами Орджоникидзе, Вологодской, Интернациональной и Сергея Вострецова. Соответствующее постановление подписал руководитель уфимской администрации Ратмир Мавлиев.
Площадь территории постройки составит 33,7 га. На участке также планируется снести жилые здания общей площадью 11,1 тыс. кв. м. планируется, что в домах будут проживать 1 320 человек. В качестве застройщика выступит «СЗ-Управление комплексной застройки №12».