В Уфе появятся пять новых многоэтажных домов

В районе Черниковка появятся пять новых высотных зданий. Планируется построить один 20-этажный дом и еще четыре 16-этажных.

Площадь территории постройки составит 33,7 га. На участке также планируется снести жилые здания общей площадью 11,1 тыс. кв. м. планируется, что в домах будут проживать 1 320 человек. В качестве застройщика выступит «СЗ-Управление комплексной застройки №12».