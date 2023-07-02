В Башкирии провели уникальную операцию с помощью робототехники. По информации пресс-службы Минздрава РФ, операцию осуществили врачи клиники Башкирского государственного медицинского университета.

Ранее такие операции делали открытым путем или с помощью лапароскопии. Сейчас последний способ удалось модернизировать с помощью роботической системы.

Такой подход обеспечивает отличную визуализацию операционного поля, малую травматичность и быстрое восстановление после операции. Операцию провела бригада в составе заведующего отделением торакальной хирургии Артура Авзалетдинова, торакального хирурга Таяра Вильданова, анестезиолога-реаниматолога Альберта Такиева, а также торакального хирурга, ректора Луганского ГМУ Минздрава России Александра Торба, который находится в Башкирии с рабочим визитом.





