В Башкирии в два раза увеличилась заболеваемость сальмонеллезными инфекциями

В Башкирии в два раза увеличилась заболеваемость сальмонеллезом. От инфекции с начала 2023 года пострадали 130 человек.

Фото №1 - В Башкирии в два раза увеличилась заболеваемость сальмонеллезными инфекциями

По информации Роспотребнадзора, заболеваемость выросла на 120%, а из пострадавших более половины - несовершеннолетние. В прошлом году от кишечных инфекций пострадало 27 детей в республике. 

Показатель поражения сальмонеллезными инфекциями населения в Башкирии за пять месяцев 2023 года составил 3,24 на 100 тысяч человек. Роспотребнадзор рекомендует соблюдать гигиену и правильно подходить к приготовлению пищи. 

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