В Башкирии в два раза увеличилась заболеваемость сальмонеллезными инфекциями

В Башкирии в два раза увеличилась заболеваемость сальмонеллезом. От инфекции с начала 2023 года пострадали 130 человек.
По информации Роспотребнадзора, заболеваемость выросла на 120%, а из пострадавших более половины - несовершеннолетние. В прошлом году от кишечных инфекций пострадало 27 детей в республике.
Показатель поражения сальмонеллезными инфекциями населения в Башкирии за пять месяцев 2023 года составил 3,24 на 100 тысяч человек. Роспотребнадзор рекомендует соблюдать гигиену и правильно подходить к приготовлению пищи.