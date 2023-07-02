В Башкирии в два раза увеличилась заболеваемость сальмонеллезными инфекциями

В Башкирии в два раза увеличилась заболеваемость сальмонеллезом. От инфекции с начала 2023 года пострадали 130 человек.

По информации Роспотребнадзора, заболеваемость выросла на 120%, а из пострадавших более половины - несовершеннолетние. В прошлом году от кишечных инфекций пострадало 27 детей в республике.