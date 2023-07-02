В Башкирии утвердят среднюю стоимость квадратного метра жилья на третий квартал 2023 года

В Башкирии утвердят среднюю стоимость жилья в республике. Предложение внесено Министерством строительства и архитектуры региона.
Согласно проекту приказа, предложено утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра на третий квартал текущего года. В настоящее время проект приказа опубликован на сайте правовой информации и проходит процедуру общественного обсуждения.
Из документа на сайте следует, что средняя стоимость одного квадратного метра жилья составляет 99 772 рубля. Во втором квартале стоимость квадратного метра была 100 144 рублей.