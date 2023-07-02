Форум регионов России и Беларуси в Уфе: итоги для Башкортостана

Главный событием не только минувшей недели, но и этого года для республики стал Форум регионов России и Беларуси. Мероприятие завершилось, однако оставило после себя максимальное количество соглашений за все время проведения. Почти треть – по линии Башкортостана. Договоренности касаются всех сфер: промышленности, сельского хозяйства, культурных и научных отраслей. Значимость форума, который прошел в башкирской столице, отметили также Владимир Путин и Александр Лукашенко, выступившие с приветствием участникам.

Еще до начала российско-белорусского форума мероприятие уже получило статус одного из главных событий года, причем не только для Башкортостана. На кону – развитие добрососедских связей двух стран. Эту значимость подчеркнул и Владимир Путин, обращаясь к участникам.

Всего в Уфу, как мне сообщили, приехали порядка тысячи российских и белорусских делегатов, которые участвовали как в официальной программе форума, так и в приуроченных к нему выставке хозяйственных достижений регионов, совместном заседании торгово-промышленных палат двух стран и встрече молодых парламентариев. Знаю, что у вас состоялись действительно полезные и оживлённые дискуссии по всему спектру актуальных практических вопросов двустороннего партнёрства и строительства Союзного государства. Владимир Путин

И в десятилетний юбилей форума символично, что укрепление этих отношений проходит именно в Башкортостане. Как отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко, в самом сердце Евразии.

С Уфой у нас давние, очень конструктивные контакты на уровне предприятий, организаций, общественных объединений, деятелей науки, искусства и культуры, образования. История взаимоотношений насчитывает не одно десятилетие. Точнее сказать, она и не прерывалась со времен Советского Союза. Мы хорошо дополняем друг друга в поставках сырья, комплектующих, промышленной продукции, решая общую сегодня для нас задачу импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Башкортостан и Беларусь уже не просто два аграрных региона. Обе республики постепенно уходят от этого стереотипа. Даже тема сельского хозяйства все чаще звучит в контексте высоких технологий, о которых особенно много говорили на форуме. Этот агродрон предназначен для опрыскивания растений. Беспилотник создан на белорусско-китайском предприятии, а вот сборку таких машин намерены наладить в Башкортостане, на площадке кластера беспилотной авиации.

Мы только начинаем реализацию этой инициативы. У нас уже есть беспилотный летательный аппарат БАС-200, который выпускают в Кумертау. Наша задача – создать в Уфе единый центр компетенций. Будущее – за беспилотной авиацией. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На выставке достижений народного хозяйства представили более сотни единиц техники, которую производят в регионах России и Беларуси. Например, низкопольные троллейбусы «Горожанин», которые делают в Уфе совместно с Минском. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила детище двух республик. Ну а глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Качанова предложила провести инвентаризацию промышленности обоих государств. Это позволит оценить, какой продукции ещё не хватает нашим странам. Башкирские аграрии, например, нуждаются в новой сельхозтехнике. Белорусский холдинг «Гомсельмаш» планирует поставить сотню комбайнов по заниженной цене. Кроме того, в городе Дюртюли откроется площадка по сборке мини-тракторов «Беларус». В свою очередь Башкортостан договорился о сбыте в братскую республику зерна.

В Республике Беларусь сейчас не самая хорошая погода для аграриев. Страна в этом сезоне страдает от засухи и уже рассматривает возможность покупки зерна у Башкортостана. Сейчас идут переговоры о стоимости и логистике. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

На форуме было подписано много соглашений о сотрудничестве между Башкортостаном и белорусскими областными комитетами, например, Гродненским и Витебским. Ну а сотрудничество с Гомельской областью позволило открыть первый в России официальный магазин белорусской фабрики «Коминтерн». Мероприятие также прошло в рамках форума. Глава республики стал первым клиентом, примерившим костюм, выпущенный на белорусском предприятии.

Мы начинаем производить сами то, что должны производить, и не зависеть от политических событий. Будем кормить, одевать себя, ездить сами будем. Белорусы в этом плане сделали очень серьёзный рывок. Мы сохранили машиностроение, лёгкую промышленность, высокотехнологичные производства. Будем взаимодействовать дальше. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мосты строили и между российскими регионами. В общей сложности на форуме подписали более 100 соглашений и меморандумов. Треть – со стороны Башкортостана. При этом, как отметил Радий Хабиров, отношения двух регионов завязаны не только на экономической составляющей.

Это проект совсем других, более широких измерений, политических, философских, очень глубокие эмоциональные погружения. Я хотел бы поблагодарить всех белорусов, которые приехали сюда в гости. Надеюсь, вам здесь было хорошо и вы увезете самые теплые воспоминания. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Форум наметил новые горизонты между регионами двух стран и позволил Башкортостану в очередной раз заявить о себе.

Вот даже если есть такие вредные люди, которые хотят к чему-то придраться, ну вот не к чему, спасибо вам, Радий Фаритович. Теперь вы прошли тренировку и готовы принять международное мероприятие любого уровня. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России

Самое главное – добрые отношения, которые складываются между нашими странами. Хочу выразить уверенность в том, что никто и никогда нас не разлучит и не разъединит, мы вместе, а это сила. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь