Форум регионов России и Беларуси в Уфе: итоги для Башкортостана

Главный событием не только минувшей недели, но и этого года для республики стал Форум регионов России и Беларуси. Мероприятие завершилось, однако оставило после себя максимальное количество соглашений за все время проведения. Почти треть – по линии Башкортостана. Договоренности касаются всех сфер: промышленности, сельского хозяйства, культурных и научных отраслей. Значимость форума, который прошел в башкирской столице, отметили также Владимир Путин и Александр Лукашенко, выступившие с приветствием участникам.
Еще до начала российско-белорусского форума мероприятие уже получило статус одного из главных событий года, причем не только для Башкортостана. На кону – развитие добрососедских связей двух стран. Эту значимость подчеркнул и Владимир Путин, обращаясь к участникам.
И в десятилетний юбилей форума символично, что укрепление этих отношений проходит именно в Башкортостане. Как отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко, в самом сердце Евразии.
Башкортостан и Беларусь уже не просто два аграрных региона. Обе республики постепенно уходят от этого стереотипа. Даже тема сельского хозяйства все чаще звучит в контексте высоких технологий, о которых особенно много говорили на форуме. Этот агродрон предназначен для опрыскивания растений. Беспилотник создан на белорусско-китайском предприятии, а вот сборку таких машин намерены наладить в Башкортостане, на площадке кластера беспилотной авиации.
На выставке достижений народного хозяйства представили более сотни единиц техники, которую производят в регионах России и Беларуси. Например, низкопольные троллейбусы «Горожанин», которые делают в Уфе совместно с Минском. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила детище двух республик. Ну а глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Качанова предложила провести инвентаризацию промышленности обоих государств. Это позволит оценить, какой продукции ещё не хватает нашим странам. Башкирские аграрии, например, нуждаются в новой сельхозтехнике. Белорусский холдинг «Гомсельмаш» планирует поставить сотню комбайнов по заниженной цене. Кроме того, в городе Дюртюли откроется площадка по сборке мини-тракторов «Беларус». В свою очередь Башкортостан договорился о сбыте в братскую республику зерна.
На форуме было подписано много соглашений о сотрудничестве между Башкортостаном и белорусскими областными комитетами, например, Гродненским и Витебским. Ну а сотрудничество с Гомельской областью позволило открыть первый в России официальный магазин белорусской фабрики «Коминтерн». Мероприятие также прошло в рамках форума. Глава республики стал первым клиентом, примерившим костюм, выпущенный на белорусском предприятии.
Мосты строили и между российскими регионами. В общей сложности на форуме подписали более 100 соглашений и меморандумов. Треть – со стороны Башкортостана. При этом, как отметил Радий Хабиров, отношения двух регионов завязаны не только на экономической составляющей.
Форум наметил новые горизонты между регионами двух стран и позволил Башкортостану в очередной раз заявить о себе.
Следующий форум в порядке очередности пройдет уже на территории Беларуси, после чего эстафету вновь принимает Россия. За право проведения этого мероприятия между регионами идет настоящая борьба, и Радий Хабиров уже оставил очередную заявку. Он предложил провести в Башкортостане юбилейный, 20-й форум. Гости этот вариант поддержали.