«Сердце Евразии» и «Славянский базар»: как прошла культурная часть Форума регионов России и Беларуси

Насыщенной выдалась и культурная повестка Форума регионов России и Беларуси. Был даже установлен мировой рекорд. В Уфе 3 тысячи участников соединились в самый массовый хоровод в национальных костюмах. В парке «Ватан» в эти дни вновь застучало «Сердце Евразии» – международный фестиваль искусств. А улицу Заки Валиди в дни проведения форума даже переименовали.

На разных языках по-разному. Понять, что гостя здесь ждет радушный прием, можно и без переводчика. Улицу Дружбы – так в дни форума переименовали улицу Заки Валиди – можно назвать миниатюрой двух стран. Чуваши, марийцы, русские, татары, башкиры. И белорусы – и те, что приехали в гости, и те, что живут у нас. Иглинцы хранят национальные обычаи в Башкортостане.

Национальное подворье невозможно представить без традиционных ремесел. Порой загадочное и необычное, но оберегаемое уже на протяжении веков. Гости из Иркутской области делают оберег из конских волос. Он отгоняет злых духов. Соломенный паук из Могилева тоже не простой элемент интерьера.

А вот «Ковер Дружбы» – результат работы мастериц со всей республики. Над его созданием трудились не одну неделю. Хендмейд-изделие соединяет орнаменты народов, проживающих на территории региона в единое полотно.

А в этом многоцветье костюмов сразу не отличишь, кто какой этнос представляет. Почти 3000 участников сплетением рук образовали самый большой хоровод в национальных костюмах. Тут же был зафиксирован мировой рекорд.

К слову, в 2021 году во время Фольклориады в Уфе также был побит мировой рекорд – хоровод соединил представителей 71 национальности. И вот через два года новые достижения. Рекорды символично и тогда, и сейчас касаются дружеского сплочения. Со сцены масштабным кругом руководили, а вот репетиции не было ни одной. Тем не менее участникам это не помешало вписать себя в историю за несколько минут. Композиции для хоровода – это микс национальных мелодий разных народов. Отдельный вид искусства – костюмы.

В стороне от круга дружбы не остался ни один район и город республики. Присоединились и гости форума – Иркутская и Ульяновская области, Республика Саха и регионы Беларуси.

История отношений и дружбы России и Беларуси – долгая. У наших народов схожая культура и характеры. И в нынешнее непростое время я точно знаю, что вместе мы преодолеем любые испытания. Желаю всем нашим дорогим гостям мира, добра и благополучия. У нас всё всегда получится. Алға, Россия! Вперёд, Беларусь! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Зрителями многонационального чуда стали председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Разве такие страны, как Россия и Беларусь, кто-то может победить? Это невозможно. Вот в этом сила наших стран. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России

Эмоции переполняют, великолепно! Такое единение душ, единение наших народов – просто нет слов. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь

Вместе с Форумом регионов России и Беларуси стартовал международный фестиваль искусств «Сердце Евразии». Не имеющий аналогов в стране проект проходит в Уфе в седьмой раз. Первый день фестиваля посвятили музыке советского и российского кинематографа. Хедлайнерами вечера стали Дмитрий Харатьян и Лариса Долина. Во второй день международного проекта заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева спела песню «Туган як» на башкирском языке. На площадке амфитеатра Конгресс-холла встретились сразу два фестиваля – «Сердце Евразии» и «Славянский базар», который Уфа принимала в первый раз.