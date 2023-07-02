Как прошел Международный фестиваль школьного спорта «Россия – Беларусь» в Уфе

Под флагами России и Беларуси в дни форума прошел и международный спортивный фестиваль. В нем приняли участие школьники из десятка регионов страны, а также Республики Беларусь. Вот только на первый план вышла не борьба за медали, а впечатления от города и новые знакомства.
С этой встречи участников фестиваля школьного спорта начался трехдневный соревновательный марафон. Более 370 ребят из Беларуси, Луганской и Донецкой народных республик, Республики Крым и Башкортостана вступили в борьбу за медали. Соревновались в семи видах спорта. Выбор пал на те дисциплины, которые развиваются практически во всех регионах и не считаются затратными. Среди них мини-футбол, шахматы, баскетбол, настольный теннис, бадминтон и другие.
Поздравления после финиша принимают призеры турнира. Сборная Республики Крым в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем опередила команду Пензенской области на две секунды. Этого результата ребята добились благодаря тому, что в их родном Симферополе открылся новый спорткомплекс с бассейном. И только школьники из Донецка ехали на турнир не за медалями, а за эмоциями. Они знали: бороться на равных с соперниками не получится. Из-за обстановки в регионе ребята совсем не тренируются.
Поддержать участников фестиваля приехали именитые спортсмены, победители Олимпийских игр Александр Карелин, Ирина Роднина и Иван Едешко.
Прославленные чемпионы оценили и ход строительства «Центра Борьбы» в Уфе. Один из крупнейших объектов страны возводится к 450-летию столицы республики. Он будет уникальным и многофункциональным. Здесь планируется культивировать разные виды единоборств. Будет в центре и музей борьбы. Готов и первый для него экспонат – строительная каска с автографами трех олимпийских чемпионов.
Ребята, не стесняясь, делятся эмоциями на камеру. Организаторы фестиваля школьного спорта разнообразили соревновательные будни участников экскурсиями по городу. Они посетили татарский театр «Нур», побывали в Музее имени Нестерова. Новой точкой следования маршрута стала набережная реки Белой и прогулка на теплоходе.
Итоги подводили на церемонии закрытия международного фестиваля в личном и командном зачетах. Успешно выступили представили Республики Беларусь. Они стали победителями в соревнованиях по волейболу, шахматам и мини-футболу. И это один из лучших результатов среди сборных. Чаще на пьедестал почета поднимались только атлеты из Башкортостана. В плавании не было равных школьникам из Крыма, в настольном теннисе первенствовали представители сборной Татарстана.
О том, что будут скучать, в этот вечер триумфа говорили все участники фестиваля. Главное, ребята получили соревновательный опыт и увезут яркие эмоции и воспоминания о Башкортостане со спортивного фестиваля «Россия-Беларусь».