Как прошел Международный фестиваль школьного спорта «Россия – Беларусь» в Уфе

Под флагами России и Беларуси в дни форума прошел и международный спортивный фестиваль. В нем приняли участие школьники из десятка регионов страны, а также Республики Беларусь. Вот только на первый план вышла не борьба за медали, а впечатления от города и новые знакомства.

С этой встречи участников фестиваля школьного спорта начался трехдневный соревновательный марафон. Более 370 ребят из Беларуси, Луганской и Донецкой народных республик, Республики Крым и Башкортостана вступили в борьбу за медали. Соревновались в семи видах спорта. Выбор пал на те дисциплины, которые развиваются практически во всех регионах и не считаются затратными. Среди них мини-футбол, шахматы, баскетбол, настольный теннис, бадминтон и другие.

Поздравления после финиша принимают призеры турнира. Сборная Республики Крым в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем опередила команду Пензенской области на две секунды. Этого результата ребята добились благодаря тому, что в их родном Симферополе открылся новый спорткомплекс с бассейном. И только школьники из Донецка ехали на турнир не за медалями, а за эмоциями. Они знали: бороться на равных с соперниками не получится. Из-за обстановки в регионе ребята совсем не тренируются.

Фото №1 - Как прошел Международный фестиваль школьного спорта «Россия – Беларусь» в Уфе

Поддержать участников фестиваля приехали именитые спортсмены, победители Олимпийских игр Александр Карелин, Ирина Роднина и Иван Едешко.

Наша задача – сделать так, чтобы как можно больше детей занимались физической активностью. Неважно, чем именно – спортом, танцами, туризмом или чем-то еще.

Ирина Роднина, президент Всероссийской федерации школьного спорта

Прославленные чемпионы оценили и ход строительства «Центра Борьбы» в Уфе. Один из крупнейших объектов страны возводится к 450-летию столицы республики. Он будет уникальным и многофункциональным. Здесь планируется культивировать разные виды единоборств. Будет в центре и музей борьбы. Готов и первый для него экспонат – строительная каска с автографами трех олимпийских чемпионов.

Фото №2 - Как прошел Международный фестиваль школьного спорта «Россия – Беларусь» в Уфе
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Ребята, не стесняясь, делятся эмоциями на камеру. Организаторы фестиваля школьного спорта разнообразили соревновательные будни участников экскурсиями по городу. Они посетили татарский театр «Нур», побывали в Музее имени Нестерова. Новой точкой следования маршрута стала набережная реки Белой и прогулка на теплоходе.

Итоги подводили на церемонии закрытия международного фестиваля в личном и командном зачетах. Успешно выступили представили Республики Беларусь. Они стали победителями в соревнованиях по волейболу, шахматам и мини-футболу. И это один из лучших результатов среди сборных. Чаще на пьедестал почета поднимались только атлеты из Башкортостана. В плавании не было равных школьникам из Крыма, в настольном теннисе первенствовали представители сборной Татарстана.

О том, что будут скучать, в этот вечер триумфа говорили все участники фестиваля. Главное, ребята получили соревновательный опыт и увезут яркие эмоции и воспоминания о Башкортостане со спортивного фестиваля «Россия-Беларусь».

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