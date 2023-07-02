Как прошел Международный фестиваль школьного спорта «Россия – Беларусь» в Уфе

Поздравления после финиша принимают призеры турнира. Сборная Республики Крым в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем опередила команду Пензенской области на две секунды. Этого результата ребята добились благодаря тому, что в их родном Симферополе открылся новый спорткомплекс с бассейном. И только школьники из Донецка ехали на турнир не за медалями, а за эмоциями. Они знали: бороться на равных с соперниками не получится. Из-за обстановки в регионе ребята совсем не тренируются.