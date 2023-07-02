Участники СВО из Башкирии отметили Курбан-байрам

Военнослужащие Башкортостана отметили один из главных мусульманских праздников на своих позициях. Расположения башкирских батальонов посетили духовные наставники Хамза-хазрат и отец Виктор. Они поздравили ребят с Курбан-байрамом и провели коллективную молитву. Корреспондент телеканала БСТ Азат Садреев побывал на Горловском направлении ДНР, где располагаются позиции батальона имени Александра Доставалова.

Несмотря на стабильно напряжённую обстановку по всей линии фронта, бойцы ждали приезда духовных наставников башкирских батальонов. В течение трёх дней, что празднуют Курбан-байрам, Хамза-хазрат и отец Виктор объехали порядка девяти наших подразделений на Донбассе.

Пусть Аллах оберегает вас от бед и несчастья, от пуль и снарядов. И дай Аллах, чтобы вы все живыми вернулись к своим семьям, родным и близким. Хамза-хазрат, духовный наставник башкирских батальонов

Нам делить нечего. Вера всегда объединяет и помогает становиться сильнее и добрее. отец Виктор, духовный наставник башкирских батальонов

Духовные наставники подарили доставаловцам шевроны и молитвенники, поговорили, дали советы. И пользуясь затишьем между артобстрелами, провели религиозные обряды. Погода позволяет провести обряд жертвоприношения прямо на позициях. С утра на этом направлении прошел дождь, и по мокрой земле бронетехника противника на прорыв не пойдет. И хотя сейчас уже немного прояснилось, у бойцов батальона Доставалова есть немного времени для коллективной молитвы.

Животных для проведения обряда приобрел и передал бойцам на СВО верховный муфтий ЦДУМ России Талгат Таджуддин. Часть мяса доставаловцы передали нуждающимся мирным жителям, остальное разделили между подразделениями батальона.

Сейчас у нас проходит священный для мусульман праздник, и Хамза-хазрат привез нам такой подарок. Будем готовить для солдат праздничный ужин. Сначала хотели плов сделать, но в итоге приготовим жаркое со свежими сезонными овощами. позывной «Артист»

Пока блюда готовится, у нас есть время пообщаться с бойцами на позициях. В одном батальоне служат дядя с племянником. Отправились на СВО добровольцами.

Решение отправиться на СВО было самостоятельным. Спросил только у родителей, как они к этому относятся. Они сказали, что это мой выбор, и я сам должен решать. У меня два прадеда воевали. Я чем хуже? Тоже ненавижу фашистов и нацистов. Приятно решение, семья также поддержала целиком и полностью. С племянником служим вместе, и оба командиры взводов. Это очень большая поддержка друг для друга. Советуемся друг с другом. позывные «Акай» и «Дикий»

Всё очень просто: если бы мы сюда не зашли, то они бы зашли к нам. И мы воевали бы на своей территории. Я думаю так, и все бойцы думают так же. позывной «Слим»

Мы представители бронегруппы батальона имени Доставалова. Что хочу сказать про нашу работу: когда мы работаем на своей технике, мы ни разу не встречали открытого сопротивления. Враги просто боятся этих машин, боятся нашего мужества и героизма. За время СВО наш батальон не раз поражал технику и личный состав противника, прикрывал подразделения ЛНР, ДНР и всегда с честью выполняли свой боевой долг. позывной «Терех»