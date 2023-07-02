Участники СВО из Башкирии отметили Курбан-байрам

Военнослужащие Башкортостана отметили один из главных мусульманских праздников на своих позициях. Расположения башкирских батальонов посетили духовные наставники Хамза-хазрат и отец Виктор. Они поздравили ребят с Курбан-байрамом и провели коллективную молитву. Корреспондент телеканала БСТ Азат Садреев побывал на Горловском направлении ДНР, где располагаются позиции батальона имени Александра Доставалова.
Несмотря на стабильно напряжённую обстановку по всей линии фронта, бойцы ждали приезда духовных наставников башкирских батальонов. В течение трёх дней, что празднуют Курбан-байрам, Хамза-хазрат и отец Виктор объехали порядка девяти наших подразделений на Донбассе.
Духовные наставники подарили доставаловцам шевроны и молитвенники, поговорили, дали советы. И пользуясь затишьем между артобстрелами, провели религиозные обряды. Погода позволяет провести обряд жертвоприношения прямо на позициях. С утра на этом направлении прошел дождь, и по мокрой земле бронетехника противника на прорыв не пойдет. И хотя сейчас уже немного прояснилось, у бойцов батальона Доставалова есть немного времени для коллективной молитвы.
Животных для проведения обряда приобрел и передал бойцам на СВО верховный муфтий ЦДУМ России Талгат Таджуддин. Часть мяса доставаловцы передали нуждающимся мирным жителям, остальное разделили между подразделениями батальона.
Пока блюда готовится, у нас есть время пообщаться с бойцами на позициях. В одном батальоне служат дядя с племянником. Отправились на СВО добровольцами.
17 июля герою России Александру Доставалову, чье имя носит башкирский батальон, исполнилось бы 60 лет. Он пал смертью храбрых при выполнении боевого задания на Северном Кавказе в марте 2000 года. Доставаловцы пообещали, что не запятнают имя прославленного земляка и под его флагом вернутся домой с победой.