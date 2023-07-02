Башкортостан продолжают атаковать гусеницы шелкопряда

В Чишминском районе гусеницы непарного шелкопряда истребили целые леса. Вместо листьев на деревьях остались лишь коконы. Рацион насекомого обширен – оно способно повредить до 300 видов растений.
Календарь перевернул в этот раз шелкопряд, превратив летний лес в осенний. На голых деревьях вместо листьев чёрные пятна, напоминающие гнёзда, – это насекомые в стадии окукливания. В виде гусениц шелкопряды набирают питательные вещества на всю будущую жизнь. Несмотря на это, прекрасного в превращении в бабочку мало. Обретая крылья, насекомое живёт не больше двух недель и за это время может отложить более 1000 яиц. Кладки – это в будущем новые вредители. Они переносят даже самые холодные зимы, хотя выживаемость, как правило, не превышает 3% – этого достаточно, чтобы уничтожить леса.
Насекомые не побрезговали и хвойными деревьями. И если шанс, что на березе листва еще восстановится, есть, то сосне с большей вероятностью урон нанесен безвозвратно. Одними деревьями шелкопряд не ограничивается: насекомое в Чишминском районе уничтожило и поля.
На данный момент в России официально зафиксированы несколько подвидов шелкопряда. В башкирскую испытательную лабораторию доставили экземпляры для определения карантинного объекта.
В республике размножение в большом количестве происходит примерно раз в 10-13 лет. Уничтожить насекомое полностью невозможно, отмечают эксперты. Биологи добавляют, что гусеницами непарного шелкопряда питаются некоторые животные, например, ежи и птицы. Но когда их слишком много, естественных хищников недостаточно. Кроме того, росту их численности способствует тёплая зима.
Есть два способа уничтожения насекомых: химический (опрыскивание с воздуха зараженных территорий) и биологический. Ликвидировать вредителей необходимо сообща частным способом, на личных территориях и массово истреблять в лесах. В этом году на обработку в Башкортостане выделено более 100 млрд рублей. Однако на значительной части территории нельзя провести работы из-за санитарных правил. В итоге в республике, по словам специалистов, обработать возможно примерно одну шестую всех лесов. Выходит замкнутый круг: помогая природе выжить, важно не убить саму природу.