Башкортостан продолжают атаковать гусеницы шелкопряда

В Чишминском районе гусеницы непарного шелкопряда истребили целые леса. Вместо листьев на деревьях остались лишь коконы. Рацион насекомого обширен – оно способно повредить до 300 видов растений.

Календарь перевернул в этот раз шелкопряд, превратив летний лес в осенний. На голых деревьях вместо листьев чёрные пятна, напоминающие гнёзда, – это насекомые в стадии окукливания. В виде гусениц шелкопряды набирают питательные вещества на всю будущую жизнь. Несмотря на это, прекрасного в превращении в бабочку мало. Обретая крылья, насекомое живёт не больше двух недель и за это время может отложить более 1000 яиц. Кладки – это в будущем новые вредители. Они переносят даже самые холодные зимы, хотя выживаемость, как правило, не превышает 3% – этого достаточно, чтобы уничтожить леса.

Насекомые не побрезговали и хвойными деревьями. И если шанс, что на березе листва еще восстановится, есть, то сосне с большей вероятностью урон нанесен безвозвратно. Одними деревьями шелкопряд не ограничивается: насекомое в Чишминском районе уничтожило и поля.

На данный момент в России официально зафиксированы несколько подвидов шелкопряда. В башкирскую испытательную лабораторию доставили экземпляры для определения карантинного объекта.

Специалистами было выявлено, что данные экземпляры гусениц не относятся к карантинным объектам. Это тоже непарный шелкопряд, но другой, некарантинный подвид – европейский. Илюса Никанорова, заведующая отделом Башкирской испытательной лаборатории

В республике размножение в большом количестве происходит примерно раз в 10-13 лет. Уничтожить насекомое полностью невозможно, отмечают эксперты. Биологи добавляют, что гусеницами непарного шелкопряда питаются некоторые животные, например, ежи и птицы. Но когда их слишком много, естественных хищников недостаточно. Кроме того, росту их численности способствует тёплая зима.