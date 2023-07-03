Житель Башкирии собрал самодельный багги для нужд СВО

Житель Чишминского района Александр Лизогуб собрал багги для бойцов в зоне СВО. У мужчины огромный опыт в создании самодельной техники, который в этот раз он применил для создания необычной машины.
О том, как ему в голову пришла эта идея, житель республики поделился с корреспондентом газеты "Родник плюс". Для создания багги он открыл сбор средств, а сам купил каркас стоимостью в 110 тысяч рублей. Этот каркас, кстати, находился в Московской области, его пришлось отдельно транспортировать в Башкирию.
Кто-то привез металлические листы, трубы, кто-то необходимую запчасть. Александр постоянно находится на связи с подписчиками, делится ходом работы. Рассказывает, что именно еще нужно приобрести. Если у кого-то есть, то сразу привозят. Если нет, поедет купит. Ему регулярно отправляют деньги. Многие просят не афишировать. Все прозрачно, отчетность есть.
- Запчасти в основном из отечественных автомобилей, например, колеса от Нивы - шины грязевые, усиленные. Двигатель, ходовая часть, рулевое управление – все от ВАЗ-2114, остальное от разных машин понемногу. Вместо лобового стекла сварил железный лист толщиной в 4 мм, вырезав для водителя окно-решетку. Весит такая самоделка около 500 кг, – рассказывает Александр. – Осталось немного доделать, усилить и можно уже отправиться в путь.
Как мы рассказывали ранее, жители Башкирии, желающие заключить контракт, могут обращаться по единому справочному номеру 177, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19, либо ближайший офис МФЦ «Мои документы».