Житель Башкирии собрал самодельный багги для нужд СВО

Житель Чишминского района Александр Лизогуб собрал багги для бойцов в зоне СВО. У мужчины огромный опыт в создании самодельной техники, который в этот раз он применил для создания необычной машины.

О том, как ему в голову пришла эта идея, житель республики поделился с корреспондентом газеты "Родник плюс". Для создания багги он открыл сбор средств, а сам купил каркас стоимостью в 110 тысяч рублей. Этот каркас, кстати, находился в Московской области, его пришлось отдельно транспортировать в Башкирию.