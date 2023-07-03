В Бирске состоялось открытие мемориальных досок в честь бойцов СВО

Память павших героев почтили минутой молчания и возложением цветов.

Почтить память участников СВО собрались родственники, ветераны боевых действий и жители Бирска. Один из погибших героев, имя которого высечено на мемориальной доске, – Хусейн Азамзод. Заключил контракт в марте этого года. Он сражался до последней капли крови и старался сделать всё возможное для защиты Родины. Но не смог вернуться домой живым.

Мемориалы посвятили ещё 13 солдатам. Они были молоды и хотели жить, но выполнение воинского долга поставили превыше всего. По окончании торжественного мероприятия бирские ветераны боевых действий и все участники церемонии почтили память солдат и тружеников тыла минутой молчания. А после возложили цветы.

Памятник «Ветеранам боевых действий» находится прямо перед школой №1 города Бирска. Церемонию посетили не только ветераны и семьи погибших, но и школьники. Теперь плиты на фасаде будут напоминать о подвигах наших героев.

На мероприятии также почтили ветеранов боевых действий в Афганистане, Северном Кавказе и специальной военной операции.