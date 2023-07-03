Башкирию накроет сильнейшая магнитная буря

Не самые приятные новости для метеозависимых людей: 12 и 13 июля Башкортостан попадет в зону сильной магнитной бури. Такие прогнозы дала "Лаборатория солнечной астрономии".
Грядущая магнитная буря имеет классификацию G1. Специалисты подчеркивают, что следствием бури будет достаточно сильная нагрузка на тех людей, которые чувствительно относятся к подобным природным явлениям.
В эти дни рекомендуется не перегружать организм, по возможности постараться не переутомлять организм. В самом лучшем варианте - взять отгул и провести дома эти несколько дней.