Башкирию накроет сильнейшая магнитная буря

Не самые приятные новости для метеозависимых людей: 12 и 13 июля Башкортостан попадет в зону сильной магнитной бури. Такие прогнозы дала "Лаборатория солнечной астрономии". 

Фото №1 - Башкирию накроет сильнейшая магнитная буря

Грядущая магнитная буря имеет классификацию G1. Специалисты подчеркивают, что следствием бури будет достаточно сильная нагрузка на тех людей, которые чувствительно относятся к подобным природным явлениям. 

В эти дни рекомендуется не перегружать организм, по возможности постараться не переутомлять организм. В самом лучшем варианте - взять отгул и провести дома эти несколько дней. 

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