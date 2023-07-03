Благодаря проекту «Атайсал» в селе Башкирии восстанавливают озеро

Оборудовали и площадку под пожарный пирс, и пристань для любителей рыбалки, также установили столбы линий электропередач и провели освещение. Теперь там есть и оборудование для аэрации воды, чтобы в зимнее время спасти рыбу от мора. В 2022 году появилась беседка для отдыха жителей. В этом году зона отдыха дополнена качелями, скамейками и еще двумя беседками. Всю эту работу провели в рамках республиканской программы «Атайсал» по инициативе сельчанина Азата Гимазетдинова.