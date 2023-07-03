В Башкирии на грибника напал разъяренный медведь

Житель Башкирии чуть не стал обедом для разъяренного молодого медведя. Нападение на людей едва не закончилось трагедией в Ишимбайском районе.
Все произошло недалеко от хутора Торгаска 28 июня. В местном лесу мужчина собирал грибы, как вдруг внезапно на него напал медведь. Грибник получил сильное ранение спины, однако удача была на стороне местного жителя - ему удалось отбиться от 120-килограммового медведя. Сельчанин самостоятельно вызвал скорую помощь и доехал до села Скворчиха, где ему уже оказали квалифицированную медицинскую помощь.
Специалисты после нападения осмотрели место происшествия и пришли к выводу, что грибник и медведь попросту оказались в одно и то же время на одной и той же тропе. Вероятно, в момент нападение между ними завязалась борьба: на месте нападения нашли корзину и нож.